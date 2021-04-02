Trabzonspor'da Berat oynamayacak Afobe belirsiz

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle tedavi süreci devam eden Berat Özdemir, Sivasspor maçını kaçıracak.



Ligdeki son 2 karşılaşmada da forma giyemeyen genç orta saha oyuncusu, Kayserispor mücadelesinde kadroda olabilir.



Afobe ise iki gün önceki idmanda omzundan sakatlanmıştı. İngiliz forvetin kesin durumu son idmanda netlik kazanacak. Bordo-Mavililer'de bir diğer forvet Djaniny, kart cezası nedeniyle bu hafta oynamayacak.



