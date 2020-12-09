Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi!

Sivasspor maçını kaçıran Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme takıma katılıyor. Kayserispor karşılaşmasında oynaması bekleniyor.

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Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi!
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09 Aralık 2020 13:06
Ligde Fırtına'nın Sivasspor ile oynadığı mücadelede Anthony Nwakaeme sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

Tecrübeli kanat oyuncusundan keyifli haber geldi. Nwakaeme'nin sağ arka adalesindeki gerilmenin ciddi oranda azaldığı kaydedildi.

31 yaşındaki hücum oyuncusunun takımla birlikte çalışacak seviyeye yaklaştığı öğrenildi. Nwakaeme'nin Kayserispor ile oynanacak maçta sahada olabileceği kaydedildi. Teknik direktör Abdullah Avcı da hücumda en çok güvendiği ayaklardan biri olan Nwakaeme'nin dönüşüne bir hayli sevindi.


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