Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi!

Ligde Fırtına'nın Sivasspor ile oynadığı mücadelede Anthony Nwakaeme sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.



Tecrübeli kanat oyuncusundan keyifli haber geldi. Nwakaeme'nin sağ arka adalesindeki gerilmenin ciddi oranda azaldığı kaydedildi.



31 yaşındaki hücum oyuncusunun takımla birlikte çalışacak seviyeye yaklaştığı öğrenildi. Nwakaeme'nin Kayserispor ile oynanacak maçta sahada olabileceği kaydedildi. Teknik direktör Abdullah Avcı da hücumda en çok güvendiği ayaklardan biri olan Nwakaeme'nin dönüşüne bir hayli sevindi.