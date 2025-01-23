Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu 'Şöhretler Maçı'nda!

Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu'nun eski futbolcuları, Mersin'in Yenişehir ilçesinde yapımı tamamlanan futbol sahasının açılışında maç yaptı.
Yenişehir Belediyesince Eğriçam Mahallesi'nde yapılan Hacı Bayram Birinci Futbol Sahası'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, açılışta, belediye olarak spora her zaman destek verdiklerini söyledi.
Bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Özyiğit, futbol sahasına, hayatını kaybeden Mersin İdman Yurdu Onursal Menajeri ve Eski Milli Boksör Hacı Bayram Birinci'nin adını verdiklerini kaydetti.
Kentte futbolun da süreç içerisinde başarı göstereceğine değinen Özyiğit, şöyle devam etti:
"Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer, Mersin İdman Yurdu'muzu içinde bulunduğu durumdan kurtarıp, Mersin'e yakışır bir şekilde üst liglerde mücadele etmesine yönelik elini taşın altına koyduğunu ve son aşamalara geldiğini bizlere ifade etti. Mersin İdman Yurdu için herkes elini taşın altına koyması gerekiyor. Valimizin de spora katkısını herkes biliyor, onun da büyük katkıları olacaktır. Kent olarak basketbolda gösterdiğimiz başarıyı futbolda da göstereceğiz."
- Eski futbolcular "Şöhretler Maçı"nda karşılaştı
Açılış konuşmalarının ardından Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu'nun eski futbolcuları ile bazı protokol üyeleri "Şöhretler Maçı"nda karşılaştı.
Karşılaşmada eski futbolcular sahaya "Yitirdiğimiz Canlarımızı Rahmetle Anıyoruz #BOLU" ve "Yattığın Yer İncitmesin Hacı Baba" pankartıyla çıktı.
Karşılaşma öncesinde Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Futbolcular daha sonra açılışı yapılan sahada maç yaptı.
Karşılaşmada, eski Trabzonsporlu futbolculardan Soner Boz, Erhan Çağlayan, Ali Kemal Denizci, Lemi Çelik, Mehmet Zengin, Mehmet Soykök, Şehmus Suna, Necati Özçağlayan ile Mersin İdman Yurdu'nun eski oyuncularından Nurullah Kaya, Kahraman Karataş, Memduh Özbalta, Cemal Koç, Semih Dülger, Hakan Turgut, Tarkan Özyılmaz, Metin Elbilmiş ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bazı protokol üyeleri de yer aldı.
Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu "Şöhretler Maçı"nda!
Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu'nun eski futbolcuları "Şöhretler Maçı"nda karşılaştı.
Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu'nun eski futbolcuları, Mersin'in Yenişehir ilçesinde yapımı tamamlanan futbol sahasının açılışında maç yaptı.
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