Trabzonspor'un Rusya'da stoper seferi

Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Samuel Gigot'un Trabzonspor için en geç 1 hafta içinde Türkiye'de olması bekleniyor.

Haber; Akşam
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Trabzonspor'un Rusya'da stoper seferi
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13 Ocak 2022 11:58
Süper Lig'in ve transferin hızlı takımı Trabzonspor, aradığı stoperi Rusya'da buldu. Spartak Moskova forması giyen Samuel Gigot'la el sıkışıldı.

Mukavelesi bu sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki oyuncu için kulübü ikna edilmeye çalışılıyor. Rus temsilcisi, bedelsiz ayrılığa razı edilmek üzere.

Gigot, mukavelesini uzatmayacağını yönetime bildirdi. Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Samuel Gigot'un en geç 1 hafta içinde Türkiye'de olması bekleniyor. Daha sonraki süreçte ise "Fırsat transferi" ihtimali belirmezse, transfer defteri kapatılacak.

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