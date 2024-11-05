Trabzonspor'un orta sahası dibe vurdu

Sezon başında 13 oyuncu transfer eden Trabzonspor, 7.6 milyon Euro bonservis harcayarak orta sahaya aldığı Okay Yokuşlu, Lundstram, Ozan Tufan ve Muhammed Cham'dan beklediği katkıya ulaşamadı.
10. maç geride kalırken bu isimlerden sadece Okay, ağları 1 kez havalandırdı.
HAMSİK VE BAKASETAS İKİLİSİ ORTA SAHAYA HAYAT VERMİŞTİ
Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta perdeyi açan orta sahalardan Fred gol sayısını 4'e çıkarırken, skoru belirleyen Sofyan Amrabat da siftah yaptı. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 7 golle kariyer sezonunu yaşarken Galatasaray'da Gabriel Sara (2) ile Lucas Torreira (1) tabelayı 3 kez değiştirdi. Ezeli rakiplerinin aksine Trabzonspor, orta sahasından minimum katkı alabildi. Marek Hamsik ve Bakasetas'ın ayrılığı sonrası o kaliteyi bulamayan bordo-mavili takıma, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-21'de bu ikili kritik golleriyle hayat vermişti.
10. maç geride kalırken bu isimlerden sadece Okay, ağları 1 kez havalandırdı.
HAMSİK VE BAKASETAS İKİLİSİ ORTA SAHAYA HAYAT VERMİŞTİ
Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta perdeyi açan orta sahalardan Fred gol sayısını 4'e çıkarırken, skoru belirleyen Sofyan Amrabat da siftah yaptı. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 7 golle kariyer sezonunu yaşarken Galatasaray'da Gabriel Sara (2) ile Lucas Torreira (1) tabelayı 3 kez değiştirdi. Ezeli rakiplerinin aksine Trabzonspor, orta sahasından minimum katkı alabildi. Marek Hamsik ve Bakasetas'ın ayrılığı sonrası o kaliteyi bulamayan bordo-mavili takıma, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-21'de bu ikili kritik golleriyle hayat vermişti.