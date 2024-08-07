Trabzonspor'un Onuachu teklifine cevap!

Southampton, Trabzonspor'un Paul Onuachu için yaptığı teklifi geri çevirdi.

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Trabzonspor'un Onuachu teklifine cevap!
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07 Ağustos 2024 20:30
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için bastırıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; bordo mavili takım, Southampton'a yıldız forvet için yeni bir teklif yaptı.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİLER

Habere göre; İngiliz ekibi, Trabzonspor'un Paul Onuachu için yaptığı teklifi geri çevirdi.

Bununla birlikte bordo mavili takımın Onuachu için yaptığı teklifin 5+2 milyon euro olduğu yazıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

30 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon Trabzonspor'da 25 maçta forma giydi ve 17 gol, 4 asist yaptı.

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