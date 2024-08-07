Trabzonspor'un Onuachu teklifine cevap!

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için bastırıyor.
The Athletic'te yer alan habere göre; bordo mavili takım, Southampton'a yıldız forvet için yeni bir teklif yaptı.
TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİLER
Habere göre; İngiliz ekibi, Trabzonspor'un Paul Onuachu için yaptığı teklifi geri çevirdi.
Bununla birlikte bordo mavili takımın Onuachu için yaptığı teklifin 5+2 milyon euro olduğu yazıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
30 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon Trabzonspor'da 25 maçta forma giydi ve 17 gol, 4 asist yaptı.
The Athletic'te yer alan habere göre; bordo mavili takım, Southampton'a yıldız forvet için yeni bir teklif yaptı.
TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİLER
Habere göre; İngiliz ekibi, Trabzonspor'un Paul Onuachu için yaptığı teklifi geri çevirdi.
Bununla birlikte bordo mavili takımın Onuachu için yaptığı teklifin 5+2 milyon euro olduğu yazıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
30 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon Trabzonspor'da 25 maçta forma giydi ve 17 gol, 4 asist yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU