Trabzonspor , forvet transferi için girişimlerini sürdürüyor. Listenin tepesindeki isim konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'nın forvet transferindeki 1 numaralı hedefi Artem Dovbyk, şu andaki kulübünün yeni kontrat teklifini reddetti.



"GİTMEK İÇİN İZİN İSTEMEK İSTEMİYORUM"



Trabzonspor ile transfer döneminde adı anılan Artem Dovbyk geleceği hakkında konuştu. Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki santrfor, "Ocak ayında transferim için önce kulübüm Dnipro'nun ikna edilmesi gerek. Eğer böyle bir seçenek olursa kış döneminde ayrılabilirim. Eğer Ocak'ta bu seçenek oluşmazsa yaz transfer dönemi için de ayrılığı düşünebilirim" sözlerini sarf etti. Kulübüyle 1 yıllık olan kontratını uzatmama kararı almasıyla ilgili olarak da yorumda bulunan 1,89'luk forvet, "Her transfer döneminde gidip gitmememle ilgili izin istemek istemiyorum. Bu yüzden şu anda sözleşmeye imza atmamaya karar verdim" yorumunu yaptı. Dovbyk, kendisine hangi rakamlar sunulursa sunulsun, hayalinin Avrupa'da üst düzey bir takımda oynamak olduğunu belirtti.



PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR



Dovbyk, bilindiği gibi geçen sezon başından beri Trabzonspor ile anılıyor. Bordo-Mavililer'in oyuncu için transfer girişimleri Ukrayna kulübünün istediği yüksek bonservis nedeniyle gerçekleşmemişti. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor. Şu anda Ukrayna'nın 1 numaralı forveti konumundaki Dovbyk, bu sezon milli takım da dahil toplam 28 resmi maçta 19 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Trabzonspor'un yanı sıra, Avrupa'dan da bir çok kulüple adı anılan oyuncuya yaz ayında Augsburg, Stuttgart, Salernitana ve Torino takımları teklif yapmıştı.



7 MİLYON EUROLUK TEKLİF



Devre arası için adı Salernitana ile anılan oyuncu için İtalyan kulübünün 7 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama teklifi yapacağı konuşuluyor. Dovbyk'ın sözleşmesi ise 31 Aralık 2023 tarihinde bitiyor. Yani yaz ayında oyuncu transfer edilmek istense bile yine Dnipro kulübüne bonservis ödenmek zorunda.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Artem Dovbyk, bu sezon Dnipro formasıyla çıktığı 22 maçta 16 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.































