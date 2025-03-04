Trabzonspor'un gençleri, Avrupa'da tarih yazmak istiyor

UEFA Gençlik Ligi'nde dev rakiplerini bir bir saf dışı bırakan Trabzonspor U19 Takımı, son 16 turunda Atalanta'yı konuk edecek.

, Fotoğraf; X.com
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Trabzonspor'un gençleri, Avrupa'da tarih yazmak istiyor
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04 Mart 2025 10:18
Son güncelleme 04 Mart 2025 10:23
UEFA'nın altyapı takımları için Şampiyonlar Ligi formatında düzenlediği UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor U19 Takımı, son 16 turunda Atalanta ile karşılaşacak.

Son oynadığı maçta İtalyan devi Juventus'u saf dışı bırakan bordo-mavili gençler, 5 Mart Çarşamba günü saat 14.00'da Papara Park'ta bir başka İtalya temsilcisi Atalanta karşı karşıya gelecek.

HEDEF ÇEYREK FİNAL

UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turu tek maç üzerinden oynanacak.

2. turda Buducnost'u 3-1 ve 5-2'lik skorlarla mağlup eden Trabzonspor, 3. turda Sarajevo ile eşleşti. Bosna'da oynanan maçta 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, rövanşı 6-1 kazandı. Son 32 turunda Juventus'u 1-0 deviren Trabzonspor, gözünü daha büyük hedeflere çevirdi.

Trabzonspor U19 Takımı, son 16 turunda Atalanta'yı elemesi halinde Çeyrek finalde Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi ile 1-2 Nisan tarihlerinde karşılaşacak.

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