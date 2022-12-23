Trabzonspor'un derbilerde bileği bükülmüyor!

Bordo-mavililerin, derbilerde de son dönemde bileği bükülmüyor.Son derbi yenilgisini 28 Şubat 2021'de ligde evinde Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla alan Abdullah Avcı ve öğrencileri, daha sonra ligde oynadığı 9 derbinin 3'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı.Şampiyon olduğu geçen sezon oynadığı 6 derbide 3 galibiyet+3 beraberlik elde eden Fırtına, bu sezon Akyazı'da Galatasaray ile 0-0, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.