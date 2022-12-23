Trabzonspor'un derbilerde bileği bükülmüyor!

Trabzonspor'un derbilerde son dönemde bileği kolay kolay bükülmüyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un derbilerde bileği bükülmüyor!
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23 Aralık 2022 10:17
Bordo-mavililerin, derbilerde de son dönemde bileği bükülmüyor.

Son derbi yenilgisini 28 Şubat 2021'de ligde evinde Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla alan Abdullah Avcı ve öğrencileri, daha sonra ligde oynadığı 9 derbinin 3'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı.

Şampiyon olduğu geçen sezon oynadığı 6 derbide 3 galibiyet+3 beraberlik elde eden Fırtına, bu sezon Akyazı'da Galatasaray ile 0-0, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. 

 
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