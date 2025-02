Trabzonspor'un basketboldaki hedefi galibiyet serisini sürdürmek

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yarın karşılaşacağı Carpartner Ted Ankara Kolejliler maçından galibiyet alarak seriyi devam ettirebilmeyi hedefliyor.



Bordo-mavililer, ligde karşılaşacakları Carpartner TED Ankara Kolejliler, MKE Ankaragücü Ikon Menkul, İstanbul Anka Spor, Esenler Erokspor ve Çayırova Belediyesi karşılaşmalarından seri galibiyetlerle ayrılarak ligde liderlik koltuğuna oturabilmenin planlarını yapıyor.



Lige 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlayan bordo-mavililer, oynadığı son 15 maçın tamamında parkeden galip ayrılan taraf oldu.



Ligde bu hafta Carpartner TED'i konuk edecek Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, AA muhabirine, her maçı kazanmaya odaklandıklarını söyledi.



Beşok, geçen hafta son saniye basketiyle kazandıkları iLab Basketbol maçını hatırlatarak, "iLab'in kendi sahasında oynaması onlar için bir avantajdı. Biz bununla ilgili kendi çalışmalarımızı her maçta olduğu gibi yaptık. Şu da bir gerçek, iLab'i tebrik ediyorum. Bize çok iyi hazırlanmışlar, çok istekli ve arzuluydular. Biz de tabii ki istediğimiz hücum ritmini maç boyunca bulamadık." ifadelerini kullandı.



Şampiyonluğun iyi savunma ile gelebileceğini savunan Beşok, şöyle devam etti:



"Oyuncularıma da 'yüksek yüzdeli sayı atmak, yüksek skorlu maçlar oynamak size maçlar kazandırabilir ama şampiyonluğu savunma getirir.' söyledim. Biz de gerçekten iLab maçında skor bulamadığımız anlarda da maçın içinde konsantreyi hiçbir zaman kaybetmeyerek savunma tarafını çok iyi yaptık. Bu da bize maçı kazandırdı. Bir de şöyle söyleyebiliriz, kötü oynayıp kazanmak daha sevindirici bizim için."



"Hedefimiz her maçı kazanmaya oynamak"



Beşok, ligin son çeyreğine girdiklerini hatırlatarak, "11 maç kaldı, bir tane eksik maçımız var. Lider Erokspor'un 10 maçı var. Yani ligin neredeyse 3'te 2'si gitti, 3'te 1'i kaldı. Tabii ki bizim için önemli olan 15'te 15'i yaptık. Hedefimiz her maçı kazanmaya oynamak. Tabii zorlu maçlar da geldi, erteleme maçı var. Haftada 3 maç yapıyoruz. Bunu da organize etmek zorundayız. Sezon sonu geldikçe sakatlıktan kaçınmamız gerekiyor." diye konuştu.



Hedeflerine maç maç bakarak ilerlediklerini vurgulayan deneyimli antrenör, "Sonuçta bu 15'te 15'i yaparken buralara geleceğimizi düşünüyor muyduk, düşünüyorduk açıkçası ama arada kazalar olur düşüncesi yaşıyorduk. Yine de o kazaları hiç yapmadık. Biz yapabileceğimiz kazaların hepsini sezon başında yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



Beşok, önlerinde oynayacakları 5 maçın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Oyuncularım çok konsantreler ve istekliler, hiçbir maçı kaybetmek istemiyorlar. Tabii ki sporun içinde mağlubiyet de olabilir. Önemli olan şu an TED maçı üzerine, Ankaragücü maçı sonrası önümüzdeki hafta deplasmanda Anka ile oynuyoruz. En önemli maçımız ondan sonra Erok maçı. Oraları da hatasız geçersek ki ben oraya Çayırova deplasmanını da katmak istiyorum. 5'te 5'i yaparsak bence sezonun yüzde doksanı bizim için bitmiş olur."



Bordo-mavili taraftarları maçlara davet eden Beşok, "Bizim hedefimiz takımı Süper Lig'e çıkarmak. Şu anda sezona dezavantajla başlayıp 15'te 15 ile o dezavantajı avantaja çevirdik. Tabii 7-8 maçı daha kazansak o rekoru da kırmış olacağız. Bizim hedefimiz o rekoru kırmak değil, direkt olarak Süper Lig'e çıkmak. Trabzon taraftarı her zaman bize desteğe devam etsinler, bu takıma inansınlar. Başaran biz olacağız." ifadelerini kullandı.



Ty Gordon: "Trabzonspor için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"



Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Ty Gordon da iLab Basketbol maçının kendileri için zor geçtiğini söyledi.



Son ana kadar mücadele ettiklerini aktaran Gordon, "Sert oynamaya hazır geldiler ve ilk iki periyottan istediklerini aldılar. Biz sadece savaşmaya devam ettik, son pozisyona kadar savaştık ve son pozisyonda Okben harika bir şut attı ve bizim için oyunu kazandı." dedi.



Gordon, her maça tek tek hazırlandıklarını belirterek, "Öncelikle Erokspor'u maçından önce almamız gereken maçlar var. Çünkü Erokspor maçından önce kaybedersek bizim için kötü olacak." şeklinde konuştu.



Trabzonspor için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarının altını çizen ABD'li oyuncu, "Erokspor maçının iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü iyi oyuncuları, iyi enerjileri var. O maç için taraftarları bizi izlemeye ve bizim için altıncı adam olmaya davet ediyorum. Salona gelmeye, bizi desteklemeye ve inanmaya devam edin. Trabzonspor için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.