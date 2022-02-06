Trabzonspor'un 9. transferi!

Trabzonspor'un ara transfer dönemindeki 9. transferi olan gurbetçi oyuncu Emrehan Gedikli, Türkiye'ye geldi.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'un 9. transferi!
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06 Şubat 2022 22:55
Trabzonspor genç oyunculara yatırımını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Bayer Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki santrfor Emrehan Gedikli'yi kadrosuna katmak üzere…

Trabzonspor'un yeni transferi genç forvet Emrehan Gedikli, Trabzon'a geldi. Genç futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Emrehan Gedikli, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Herkes biliyor, ben Trabzonluyum. Şimdiki duygularımı anlatamam, çok mutluyum, çokta heyecanlıyım." dedi.

18 yaşındaki forvet, kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya teşekkür ederek, "Bana çok güvendiler. Hedefim Trabzonsporla inşallah Avrupa'da ses getirip, ülkemizi temsil etmek. Herkesin ayağına sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ederim." diye konuştu.

Genç futbolcuyu havalimanında akrabaları ve taraftarlar karşıladı.

Profesyonel kariyerinde Almanya milli takımının altyapılarında da forma giyen genç forvetin aslen Trabzonlu olduğu öğrenildi. Emrehan Gedikli bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 13 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Bordo-mavililer, ara transferde daha önce; Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Enis Destan gibi genç isimleri renklerine bağladı.

Trabzonspor ayrıca Jean Evrard Kouassi, Yusuf Erdoğan, Tymoteusz Puchacz ve Edin Visca'yı kadrosuna katmıştı.



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