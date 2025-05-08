Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 553 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.
İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.
Söz konusu rakipleriyle oynadığı son 8 müsabakadan 7 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, galibiyet sevinci yaşayamadı.
- Son 8 karşılaşma
Trabzonspor, üç büyük rakibinden Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Trabzonspor, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 kaybetti.
- Bu sezon Güneş ile 4 maçı da kazanamamıştı
Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üç büyük rakibine karşı bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.
Bordo-mavililer, bu maçlarda bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Güneş yönetimindeki müsabakalarda evinde 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2, dış sahada Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu.
- Tekke, farklı yenilgi ile başladı
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısındaki ilk maçında sahadan farklı yenilgi ile ayrıldı.
Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik skorla kaybetti.
Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde
Trabzzonspor, lider Galatasaray'ı yenmesi halinde 553 gün sonra İstanbul'un üç büyükleri karşısında 3 puan sevinci yaşayacak
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 553 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.
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