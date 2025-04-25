Trabzonspor U19 tarih yazdı, finalde!

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 ile Salzburg U19 karşı karşıya geldi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi temsilcimiz Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Salzburg, 39. dakikada Oliver Lukic ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Trabzonspor'u öne geçiren golü 73. dakikada Yiğit Keml Turan kaydetti.
Trabzonspor, 89. dakikada Boran Başkan'ın golüyle finale yükseldi.
Trabzonspor'un gençleri, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen ilk takım olma başarını gösterdi.
FİNAL 28 NİSAN'DA
AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibi, Trabzonspor'un finaldeki rakibi olacak. Final maçı 28 Nisan 2025'te yine Colovray Stadyumu'nda oynanacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Salzburg, 39. dakikada Oliver Lukic ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Trabzonspor'u öne geçiren golü 73. dakikada Yiğit Keml Turan kaydetti.
Salzburg, 85. dakikada John Mellberg'in golüyle eşitliği sağladı.
Yiğit Kemal Turan'dan şahane gol!pic.twitter.com/5hwdPoiwQV
— Sporx (@sporx) April 25, 2025
Trabzonspor, 89. dakikada Boran Başkan'ın golüyle finale yükseldi.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİLER
Boran Başkan'dan müthiş gol!pic.twitter.com/ZeHLPBlhYd
— Sporx (@sporx) April 25, 2025
Trabzonspor'un gençleri, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen ilk takım olma başarını gösterdi.
FİNAL 28 NİSAN'DA
AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibi, Trabzonspor'un finaldeki rakibi olacak. Final maçı 28 Nisan 2025'te yine Colovray Stadyumu'nda oynanacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...