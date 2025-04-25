Trabzonspor U19 tarih yazdı, finalde!

UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon tarih yazan Trabzonspor U19 takımı, yarı final maçında Salzburg'u 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor U19 tarih yazdı, finalde!
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25 Nisan 2025 16:58
Son güncelleme 25 Nisan 2025 17:00
UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 ile Salzburg U19 karşı karşıya geldi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi temsilcimiz Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.

Salzburg, 39. dakikada Oliver Lukic ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Trabzonspor'u öne geçiren golü 73. dakikada Yiğit Keml Turan kaydetti.

Salzburg, 85. dakikada John Mellberg'in golüyle eşitliği sağladı.

Trabzonspor, 89. dakikada Boran Başkan'ın golüyle finale yükseldi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİLER

Trabzonspor'un gençleri, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen ilk takım olma başarını gösterdi.



FİNAL 28 NİSAN'DA

AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibi, Trabzonspor'un finaldeki rakibi olacak. Final maçı 28 Nisan 2025'te yine Colovray Stadyumu'nda oynanacak.

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