UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Kızılyıldız Stadyumu'na konuk oldu. Bordo-mavililer, rakibine 2-1'lik skorla kaybetti.



Karşılaşmada Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Aleksandar Katai ve 64. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 39. dakikada Anastasios Bakasetas'tan geldi.



Trabzonspor'da Enis Bardhi ve Bakasetas'ın birer şutu direkten döndü.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, 6 puanda kaldı. Kızılyıldız da 6 puana yükseldi.



Trabzonspor, son haftada sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise Monaco deplasmanına konuk olacak.



TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.



Bordo-mavili takımın teknik adamı, tek değişikliği zorunlu olarak forvet bölgesinde gerçekleştirdi. Avcı, Sivasspor maçında görev verdiği Maxi Gomez'den cezası nedeniyle faydalanamazken bu oyuncunun yokluğunda Bardhi'yi 11'de sahaya sürdü.



Karadeniz ekibinde kart cezalısı Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz, sakatlıkları nedeniyle UEFA listesine dahil edilmeyen Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca ile soğuk algınlığı geçiren Naci Ünüvar, kadroda yer almadı.



Sakatlığı düzelen Djaniny Semedo, 2 maç aradan sonra karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Abdülkadir Ömür de sakatlığının geçmesinin ardından kadroda yer alan bir başka oyuncu oldu.



AVCI'NIN 100. RESMİ MAÇI



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde 100. resmi maçına çıktı.



10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geçen ve üçüncü sezonunu yaşayan Abdullah Avcı, iki yıla yaklaşan görev süresinde Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa kupaları olmak üzere 100. karşılaşmada takımının başında yer aldı.



Deneyimli çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig'de 81, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Süper Kupa'da 2, UEFA Şampiyonlar Lig play-off aşamasında 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI



Trabzonspor taraftarı, Sırbistan deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.



Az sayıda taraftar, zorlu karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünlerden takımlarına destek verdi.



Kızılyıldız taraftarları, stadın büyük bölümünü doldurdu. Maç öncesi koreografi yapan ev sahibi takım taraftarları, hava fişek ve meşalelerle takımlarını destekledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanında iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Borjan topa sahip oldu.



21. dakikada Hamsik'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, kaleci Borjan iki hamlede topu kontrol etti.



23. dakikada Katai'nin soldan ortasında, son olarak arka direkteki Erakovic'in şutunda, top üstten auta gitti.



24. dakikada Erakovic'in sağdan yerden ortasında, ceza alanı içinde Katai'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına gelen topu yatarak çıkardı.



27. dakikada Bukari'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere çeldi.



29. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Borjan yatarak direk dibinden topu kornere attı.



34. dakikada Bardhi'nin uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Borjan'ın müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü.



37. dakikada Kızılyıldız öne geçti. Umut Bozok'un hatalı pasında Bukari, topu Katai'ye aktardı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0



39. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Bakasetas'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, baraja çarparak yerden seken top, kaleci Borjan'ın üzerinden filelere gitti: 1-1



İlk yarı, 1-1 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





56. dakikada Bardhi'nin pasında ceza alanı sağ çaprazından Hamsik'in şutunda, kaleci Borjan'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü.



64. dakikada Kızılyıldız, tekrar öne geçti. Sağ tarafta Eren Elmalı'dan sıyrılan Bukari'nin yerden ortasında yakın mesafeden Pesic, dokunarak topu filelere yolladı: 2-1



Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı.



Stat: Rajko Mitic



Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)



Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic (Dk. 83 Mijatovic), Kanga, Srnic (Dk. 61 Ivanic), Bukari, Katai (Dk. 75 Kangwa), Mitrovic (Dk. 83 Mustapha), Pesic



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Gbamin (Dk. 68 Abdülkadir Ömür), Hamsik (Dk. 82 Yusuf Yazıcı), Bakasetas, Bardhi (Dk. 82 Lahtimi), Trezeguet, Umut Bozok (Dk. 68 Djaniny)



Goller: Dk. 37 Katai, Dk. 64 Pesic (Kızılyıldız), Dk. 39 Bakasetas (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 25 Dragovic, Dk. 44 Pesic (Kızılyıldız)





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