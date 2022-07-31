Trabzonspor Süper Kupa'da 3'te 2 yaptı!

Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Süper Kupa'da 3'te 2 yaptı!
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31 Temmuz 2022 00:46
Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı kazandı. Bordo-mavili takım, Süper Kupa'yı son üç organizasyonun ikisinde kazanmayı başardı.

TRABZONSPOR OLİMPİYAT STADI'NDA GÜLDÜ

TFF Süper Kupa organizasyonunun 16'ncısına İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaptı. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor'u Cornelius (2), Jens Larsen ve penaltıdan Anastasios Bakasetas'ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Larsen, bordo-mavili takımla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor 90+5. dakikada Emrehan Gedikli ile bir penaltı atışından da yararlanamadı. Trabzonspor, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupasını havaya kaldırdı.

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