Trabzonspor, sezonu sahasında Kocaelispor karşında açıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta 11 Ağustos'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya'nın sakatlıkları sürüyor, yeni transfer Felipe Augusto'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
- 72 gün sonra lig maçına çıkıyor
Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıkacak.
Geçen sezon ligi 30 Mayıs'ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde galibiyet arayacak.
- Onuachu, tekrar taraftarla buluşuyor
Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluşacak.
Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giyecek.
