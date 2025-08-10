10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-345'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-145'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-045'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Trabzonspor, sezonu sahasında Kocaelispor karşında açıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaşacak

calendar 10 Ağustos 2025 11:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor, sezonu sahasında Kocaelispor karşında açıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta 11 Ağustos'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya'nın sakatlıkları sürüyor, yeni transfer Felipe Augusto'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.


 - 72 gün sonra lig maçına çıkıyor

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıkacak.

Geçen sezon ligi 30 Mayıs'ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde galibiyet arayacak.

 - Onuachu, tekrar taraftarla buluşuyor

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluşacak.

Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giyecek.


 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.