Trabzonspor, sahasında Sivas'a karşı çok üstün!

Trabzonspor ile Sivasspor arasında ligde geride kalan 28 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, sahasında Sivas'a karşı çok üstün!
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06 Aralık 2020 14:45
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 28 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 42 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, Sivasspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda bariz üstünlük kurdu.

Bordo-mavili takım, 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılırken 1'i hükmen olmak üzere 2 kez kaybetti.

Karadeniz ekibi, son 2 sezondur sahasında oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldı.



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