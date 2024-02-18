Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 2-0 kazanırken goller; 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 43'e yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Pendikspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
PENDİKSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ
Mücadelenin 27. dakikasında ceza sahasına çevrilen topa Thomas Meunier müdahale etti. Hakem Halil Umut Meler, Belçikalı sağ bekin topa elle oynadığını belirterek tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
VAR'da bulunan Abdülkadir Bitigen, Halil Umut Meler'i uyardı. Monitörden pozisyonu izleyen Meler, penaltı kararından vazgeçti.
TREZEGUET, TRABZONSPOR'U TAŞIYOR
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, takımının oynadığı son 3 resmi maçta galibiyeti getiren golleri atmış oldu. Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanılan Gençlerbirliği, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Hatayspor maçı ve son olarak bu maçta da gol atan Trezeguet, son 3 maçta 3 gol atmış oldu.
MEUNIER ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, bordo-mavili çıktığı 3. resmi maçında da asist yapmayı başardı. Enis Destan'ın golünde asist yapan Meunier, çıktığı 3 maçta toplam 3. asistine ulaşmış oldu.
Trabzonspor, Trezeguet'in gol attığı ve Thomas Meunier'in asist yaptığı son 3 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
26. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor'un kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler, ceza sahası içi solunda Halil Akbunar ile Meunier arasındaki ikili mücadelede Belçikalı oyuncunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. VAR odasının uyarısı üzerinde pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Meler, penaltı kararından vazgeçti. 30. dakikada Berat Özdemir'in pasıyla topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.
36. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Meunier, yerden pasını Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.
Bu sonuçla 13. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 43'e çıkardı. İkisi üst üste olmak üzere 12. yenilgisini yaşayan Pendikspor ise 26 puanda kaldı.
57. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole yaklaştı. Sequeira'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Alpaslan Erdem'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşundan meşin yuvarlak auta çıktı.
64. dakikada Meunier'nin pasında topu kontrol eden Bardhi'nin ceza yayının solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
75. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde Berat Özdemir'e çarpan top, altıpasın içine düştü. Kaleci Erdem Canpolat'tan önce meşin yuvarlağın sahibi olan Trezeguet, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
80. dakikada bordo-mavili takım farkı 2'ye çıkardı. Meunier'nin sağdan ortasına iyi yükselen Enis Destan, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Erdem, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Ndiaye (Dk. 76 Lusamba), Halil Akbunar (Dk. 87 Eze), Diaby (Dk. 76 Kappel), Gökcan Kaya (Dk. 87 Efe Sayhan), Thiam
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez (Dk. 46 Umut Güneş), Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca (Dk. 90+2 Göktan Gürpüz), Bardhi (Dk. 90+2 Kerem Şen), Trezeguet (Dk. 82 Pepe), Enis Destan (Dk. 88 Onuachu)
Goller: Dk. 75 Trezeguet, Dk. 80 Enis Destan (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 56 Meunier (Trabzonspor)
Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 2-0 kazanırken goller; 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 43'e yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Pendikspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
PENDİKSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ
Mücadelenin 27. dakikasında ceza sahasına çevrilen topa Thomas Meunier müdahale etti. Hakem Halil Umut Meler, Belçikalı sağ bekin topa elle oynadığını belirterek tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
VAR'da bulunan Abdülkadir Bitigen, Halil Umut Meler'i uyardı. Monitörden pozisyonu izleyen Meler, penaltı kararından vazgeçti.
TREZEGUET, TRABZONSPOR'U TAŞIYOR
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, takımının oynadığı son 3 resmi maçta galibiyeti getiren golleri atmış oldu. Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanılan Gençlerbirliği, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Hatayspor maçı ve son olarak bu maçta da gol atan Trezeguet, son 3 maçta 3 gol atmış oldu.
MEUNIER ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, bordo-mavili çıktığı 3. resmi maçında da asist yapmayı başardı. Enis Destan'ın golünde asist yapan Meunier, çıktığı 3 maçta toplam 3. asistine ulaşmış oldu.
Trabzonspor, Trezeguet'in gol attığı ve Thomas Meunier'in asist yaptığı son 3 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
26. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor'un kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler, ceza sahası içi solunda Halil Akbunar ile Meunier arasındaki ikili mücadelede Belçikalı oyuncunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. VAR odasının uyarısı üzerinde pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Meler, penaltı kararından vazgeçti. 30. dakikada Berat Özdemir'in pasıyla topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.
36. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Meunier, yerden pasını Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.
Bu sonuçla 13. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 43'e çıkardı. İkisi üst üste olmak üzere 12. yenilgisini yaşayan Pendikspor ise 26 puanda kaldı.
57. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole yaklaştı. Sequeira'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Alpaslan Erdem'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşundan meşin yuvarlak auta çıktı.
64. dakikada Meunier'nin pasında topu kontrol eden Bardhi'nin ceza yayının solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
75. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde Berat Özdemir'e çarpan top, altıpasın içine düştü. Kaleci Erdem Canpolat'tan önce meşin yuvarlağın sahibi olan Trezeguet, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
80. dakikada bordo-mavili takım farkı 2'ye çıkardı. Meunier'nin sağdan ortasına iyi yükselen Enis Destan, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Erdem, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Ndiaye (Dk. 76 Lusamba), Halil Akbunar (Dk. 87 Eze), Diaby (Dk. 76 Kappel), Gökcan Kaya (Dk. 87 Efe Sayhan), Thiam
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez (Dk. 46 Umut Güneş), Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca (Dk. 90+2 Göktan Gürpüz), Bardhi (Dk. 90+2 Kerem Şen), Trezeguet (Dk. 82 Pepe), Enis Destan (Dk. 88 Onuachu)
Goller: Dk. 75 Trezeguet, Dk. 80 Enis Destan (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 56 Meunier (Trabzonspor)