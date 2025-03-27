Trabzonspor, parkede kazanarak liderliğini sürdürdü!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Pizza Bulls Co Basket'i 105-80 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor, parkede kazanarak liderliğini sürdürdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2025 17:08
Son güncelleme 27 Mart 2025 17:09
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Pizzabulls Co Basket'i konuk etti

Hayri Gür Spor salonunda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 105-80 kazandı.

Ligde 24. galibiyetini alan Trabzonspor, sezonun bitimine üç hafta kala liderliğini sürdürdü.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Ali Şakacı, Yiğit Emre Şimşek, Fatih Kurt

Trabzonspor: Gordon 26, Smith 13, Cem Ulusoy 13, Alican Güney 6, Ege Arar 6, Can Uğur Öğüt 11, Nusret Yıldırım 10, Gökhan Yazıcıoğlu 8, Doğan Şenli 6, Ogün Sevinç 6, Utku Saraloğlu, Oğuzhan Göktepe

Pizzabulls Co Basket: Utku Pelit 2, Barnes 16, Bartu Yılmaz 3, Serhat Uğur 3, Deniz Can Çevik 15, İbrahim Ahmet Pınarer 1, Bulut Altın 8, Berkan Aksu 7, Murat Erensoy 15, Uğur Can Aksoy 2, Knowles 8, Nikolov

1. Periyot: 32-19

Devre: 55-37

3. Periyot: 84-56

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery