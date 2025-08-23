Trabzonspor, Oulai'nin cezası için TFF ile görüşecek

Trabzonspor, yeni transferi Christ Inao Oulai'nin Fransa Futbol Federasyonu tarafından aldığı 4 maçlık cezanın Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temasa geçti.
Genç savunma oyuncusu, Fransa'da forma giydiği dönemde yaşanan bir disiplin ihlali nedeniyle 4 maç men cezası almıştı.
Bordo-mavili kulüp, bu cezanın Süper Lig'de geçerli sayılıp sayılmayacağına dair netlik kazanmak adına TFF ile görüşme gerçekleştirecek.
TFF'den çıkacak karar, Oulai'nin Trabzonspor formasıyla sahaya çıkacağı ilk maçın tarihini de belirleyecek.
Kulüp cezanın Türkiye'ye taşınmaması yönünde görüş bildirirken, federasyonun vereceği nihai karar merakla bekleniyor.