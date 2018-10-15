Trabzonspor'un futbolcu izleme komitesinin başındaki isim İhsan Derelioğlu, Almanya'ya geçti. Burada alt liglerde forma giyen gurbetçi oyuncuları gözlem altına alacak.
Derelioğlu'nun, başta Hertha Berlin II'de forma giyen Muhammed Kiprit olmak üzere 4-5 ismi takip altına alacak.
Burak Temir şov yaptı
Trabzonspor'un sezon başı Gençlerbirliği'nden kadrosuna katıp 1461 Trabzon'a kiraladığı Burak Temir U19 milli takımımızın Hırvatistan'a karşı oynadığı maçta 1 gol 1 asist yaptı. Milli takım, 9 Ekim Salı günü yine Hırvatistan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmişti.
Kaynak: Karadeniz Gazete
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Derelioğlu'nun, başta Hertha Berlin II'de forma giyen Muhammed Kiprit olmak üzere 4-5 ismi takip altına alacak.
Burak Temir şov yaptı
Trabzonspor'un sezon başı Gençlerbirliği'nden kadrosuna katıp 1461 Trabzon'a kiraladığı Burak Temir U19 milli takımımızın Hırvatistan'a karşı oynadığı maçta 1 gol 1 asist yaptı. Milli takım, 9 Ekim Salı günü yine Hırvatistan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmişti.
Kaynak: Karadeniz Gazete
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın