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Trabzonspor, Muhammed Kiprit için devrede

Trabzonspor, Almanya Ligi'nde yer alan Hertha Berlin'in ikinci takımında forma giyen Muhammed Kiprit'i de gündemine aldı.

Trabzonspor, Muhammed Kiprit için devrede
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15 Ekim 2018 10:24
Trabzonspor'un futbolcu izleme komitesinin başındaki isim İhsan Derelioğlu, Almanya'ya geçti. Burada alt liglerde forma giyen gurbetçi oyuncuları gözlem altına alacak.

Derelioğlu'nun, başta Hertha Berlin II'de forma giyen Muhammed Kiprit olmak üzere 4-5 ismi takip altına alacak.

Burak Temir şov yaptı

Trabzonspor'un sezon başı Gençlerbirliği'nden kadrosuna katıp 1461 Trabzon'a kiraladığı Burak Temir U19 milli takımımızın Hırvatistan'a karşı oynadığı maçta 1 gol 1 asist yaptı. Milli takım, 9 Ekim Salı günü yine Hırvatistan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmişti.

Kaynak: Karadeniz Gazete

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