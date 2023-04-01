Trabzonspor - Kayserispor: İlk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Trabzonspor, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu döneminde de ilk resmi karşılaşmasını oynarken Abdullah Avcı'nın ayrılışı sonrası takımda kalan Orhan Ak ise teknik direktör koltuğunda ikinci maçına çıkacak.Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Markovic, Visca, Maxi GomezBilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, ThiamBordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Bahia Kulübüne transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Bakasetas'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.Kayserispor'da sakatlıkları süren Hosseini, Attamah, Ali Karimi ile Nurettin Korkmaz'ın oynaması beklenmiyor.Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıkacak.Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında da sürdürmeye çalışacak.Yönetim ve teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor, Milli aranın ardından deyim yerindeyse sert bir viraja giriyor.Bordo mavililer Kayserispor maçından 3 gün sonra 4 Nisan Salı günü Ankaragücü'yle kupada deplasmana çıkacak. Trabzonspor 8 Nisan'da ise Kasımpaşa'yla İstanbul'da oynayacak. Karadeniz temsilcisi 16 Nisan'da ise Beşiktaş'la evinde karşı karşıya gelecek.