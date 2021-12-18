Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor, Ömer Erdoğan yönetimindeki Atakaş Hatayspor'u ağırladı.



Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Djaniny ve 38. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, 13. galibiyetini aldı ve 42 puanla liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 29 puanda kaldı.



Trabzonspor, gelecek hafta Altay deplasmanına gidecek. Atakaş Hatayspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.



TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor, geçen haftanın ilk 11'ine göre tek oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 2-1 mağlup oldukları Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Nwakaeme'nin yokluğunda Denswil'i ilk 11'de oynatarak zorunlu olarak tek değişiklik yaptı.



Oyun kurgusunda da değişikliğe giden Avcı, savunmanın sağında Peres'e, solunda Denswil'e görev verirken Dorukhan Toköz'ü de orta alanda oynattı. Hücum hattının solunda ise Bakasetas forma giydi.



Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra hastalanan Yusuf Sarı da maç kadrosunda yer almadı. Son antrenmanda takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür, yedek kulübesinde yer alırken, Djaniny ise 11'de sahaya çıktı.



TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ



Trabzonspor taraftarı, maça yoğun ilgi gösterdi.



Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmanın biletlerinin tamamına yakınını tüketti.



Medical Park Stadı'nın tribünlerinde küçük boşluk gözlenirken taraftarlar, maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi.



TRABZONSPOR'UN BASKISI GOLÜ GETİRDİ



Trabzonspor, mücadelenin ilk yarısına oldukça baskılı başladı ve topa daha çok sahip olan taraf oldu. Bu baskıyla birlikte 24. dakikada gelişen atakta Djaniny ceza sahasının içerisinde sol çaprazda topla buluştu. İçeriye kat eden 30 yaşındaki futbolcu, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.



DENSWIL ASİSTLEDİ, CORNELIUS BİTİRDİ



Trabzonspor, golden sonra da hücumlarını kesmedi. Bordo - mavililer, 38. dakikada gelişen atakta Denswil'in sol kanattan içeriye çevirdiği topta Cornelius'un vuruşuyla durumu 2-0'a getirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Cornelius'un pasında Djaniny'nin ceza yayı üzerinden yerden şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.



20. dakikada Bakasetas'ın şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Hamsik'in yerden şutunda, kaleci Munir yatarak topa sahip oldu.



24. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Berat Özdemir'in pasında Cornelius, topu sol taraftaki Djaniny'nin önüne çıkardı. Ceza alanında meşin yuvarlağı kontrol eden Djaniny, çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden filelere gönderdi: 1-0



33. dakikada Hamsik'in pasında ceza alanı dışından Bakasetas'ın sert şutunda, kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etti.



38. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Denswil'in soldan ortasında Cornelius, penaltı noktası civarından gelişine sert bir vuruşla topu sağ köşeden filelere yolladı: 2-0



Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.





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