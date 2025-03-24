Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un Göztepe ile 29 Mart'ta oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa sunuldu
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24 Mart 2025 15:20

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, VIP Platinum B için 3 bin 500 lira, VIP Platinum A/C için 3 bin lira, VIP Gold için 2 bin lira, VIP Silver için bin 500 lira, batı tribün için 250, doğu tribün için 200 lira, fırtına tribün için 150 lira, güney ve kuzey kale arkası için 100 lira, misafir tribün için ise 130 liradan satışa sunuldu.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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