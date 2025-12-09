09 Aralık
Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk büyük galibiyet peşinde

Süper Lig'de 34 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, hafta sonu Beşiktaş ile sahasında yapacağı müsabakada teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük galibiyetini almaya çalışacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Ligde geride kalan 15 haftada topladığı 34 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, büyük takım karşısında galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışında daha da iddialı hale gelmek istiyor.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde büyük rakipleriyle ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir olmak üzere oynadığı 5 maçı kazanamadı.


Trabzonspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçları Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynayan bordo-mavili takım, Fatih Tekke yönetiminde ilk kez üç büyük rakibi içinde yer alan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

- Tekke yönetimindeki büyük maçlar

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken, Galatasaray ile İstanbul'da golsüz berabere kalarak büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda sadece 1 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

- Fatih Tekke dönemindeki 3 yenilgisi de büyük takımlara karşı

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 26 lig karşılaşmasında 15 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, evinde de Galatasaray'a 2-0 yenildi.  

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
