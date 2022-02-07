Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi açıkladı

"ÇOK MUTLUYUM"

Ara transferin en hızlı takımı Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi de açıkladı.Bordo-mavililerden yapılan açıklamada Emrehan Gedikli ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.Trabzonspor, ara transfer döneminde daha önce; Jean Evrard Kouassi, Edin Visca, Tymoteuscz Puchacz, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör, Kerem Şen, Enis Destan ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katmıştı.İmza öncesi Trabzon'a geldiğinde açıklama yapan genç futbolcu, "Herkes biliyor, ben Trabzonluyum. Şimdiki duygularımı anlatamam, çok mutluyum, çok heyecanlıyım." ifadelerini kullanmıştı.Havalimanındaki açıklamasında Trabzonspor'un asbaşkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya teşekkür eden 18 yaşındaki Emrehan, "Bana çok güvendiler. Hedefim Trabzonsporla inşallah Avrupa'da ses getirip, ülkemizi temsil etmek. Herkesin ayağına sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ederim." şeklinde konuşmuştu."Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli arasında 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;2021-2022 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret,2022-2023 futbol sezonu için 4.500.000.-TL garanti ücret,2023-2024 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,2024-2025 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret,2025-2026 futbol sezonu için 6.000.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla."