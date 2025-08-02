02 Ağustos
Darmstadt-Bochum
2-145'
02 Ağustos
Elversberg-Nürnberg
0-045'
02 Ağustos
Paderborn-Holstein Kiel
1-0DA
02 Ağustos
Arminia Bielefeld-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Ağustos
Westerlo-Zulte Waregem
17:00
02 Ağustos
Standard Liege-FCV Dender EH
19:15
02 Ağustos
Ried-RB Salzburg
20:30
02 Ağustos
Winterthur-Young Boys
19:00
02 Ağustos
Servette-St. Gallen
19:00
02 Ağustos
Basel-Grasshopper
21:30
02 Ağustos
FC Rostov-Samara
18:00
02 Ağustos
FC Krasnodar-Dinamo Moscow
20:30
02 Ağustos
Nizhny Novgorod-Lokomotiv Moscow
20:30
02 Ağustos
Cardiff City-Peterborough
0-016'
02 Ağustos
Lech Poznan-Gornik Zabrze
21:15
02 Ağustos
Motherwell-Rangers
19:30
03 Ağustos
Mirassol-Vasco da Gama
00:30
03 Ağustos
Fluminense-Gremio
03:00
02 Ağustos
Galatasaray-Lazio
21:00

Trabzonspor, Danjuma'nın peşinde!

Trabzonspor, sol kanat için Villarreal forması giyen Arnaut Danjuma'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

calendar 02 Ağustos 2025 14:11 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 14:12
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Danjuma'nın peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezon hazırlıkları süren Trabzonspor'da orta saha ve kanat transferi için çalışmalar devam ediyor.

Trabzonspor'un hücum hattına takviye için düşündüğü son isim dış basına düştü.

TRABZONSPOR MASADA

Villarreal'ın Nijeryalı sol kanat oyuncusu Arnaut Danjuma için girişimde bulunulduğu öğrenildi.

Söz konusu oyuncunun 5 milyon Euro'luk bir bonservis maliyeti olduğu, yönetimin bu rakamı indirmeye çalıştığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezonu Girona'da kiralık olarak geçirirken 37 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 2 de asist kaydetti.


 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.