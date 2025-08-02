Trabzonspor, Danjuma'nın peşinde!

Yeni sezon hazırlıkları süren Trabzonspor'da orta saha ve kanat transferi için çalışmalar devam ediyor.
Trabzonspor'un hücum hattına takviye için düşündüğü son isim dış basına düştü.
TRABZONSPOR MASADA
Villarreal'ın Nijeryalı sol kanat oyuncusu Arnaut Danjuma için girişimde bulunulduğu öğrenildi.
Söz konusu oyuncunun 5 milyon Euro'luk bir bonservis maliyeti olduğu, yönetimin bu rakamı indirmeye çalıştığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezonu Girona'da kiralık olarak geçirirken 37 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 2 de asist kaydetti.
Trabzonspor'un hücum hattına takviye için düşündüğü son isim dış basına düştü.
TRABZONSPOR MASADA
Villarreal'ın Nijeryalı sol kanat oyuncusu Arnaut Danjuma için girişimde bulunulduğu öğrenildi.
Söz konusu oyuncunun 5 milyon Euro'luk bir bonservis maliyeti olduğu, yönetimin bu rakamı indirmeye çalıştığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezonu Girona'da kiralık olarak geçirirken 37 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 2 de asist kaydetti.