Trabzonspor'dan yeni bir rekor!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.



EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



Bordo-mavililer, sahasında yeni bir rekoru da egale etti. Daha önce Şubat 2008-Şubat 2009 arasında 16 maçlık en iyi iç saha performansına imza atan bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle yine aynı rakama ulaştı. Trabzonspor bu süreçte 11 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.



BİR TRABZONSPOR KLASİĞİ



Galibiyetlere alışan taraftarlar ve futbolcular, maç sonu rutinini yine yaptı. Oyuncular bitiş düdüğüyle kendileri lehine tezahüratta bulunan futbolseverlere gidip, onlara alkışlarla karşılık verdi.





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