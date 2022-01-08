Trabzonspor'dan yeni bir rekor!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Bordo-mavililer, sahasında yeni bir rekoru da egale etti. Daha önce Şubat 2008-Şubat 2009 arasında 16 maçlık en iyi iç saha performansına imza atan bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle yine aynı rakama ulaştı. Trabzonspor bu süreçte 11 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
BİR TRABZONSPOR KLASİĞİ
Galibiyetlere alışan taraftarlar ve futbolcular, maç sonu rutinini yine yaptı. Oyuncular bitiş düdüğüyle kendileri lehine tezahüratta bulunan futbolseverlere gidip, onlara alkışlarla karşılık verdi.
EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Bordo-mavililer, sahasında yeni bir rekoru da egale etti. Daha önce Şubat 2008-Şubat 2009 arasında 16 maçlık en iyi iç saha performansına imza atan bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle yine aynı rakama ulaştı. Trabzonspor bu süreçte 11 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
BİR TRABZONSPOR KLASİĞİ
Galibiyetlere alışan taraftarlar ve futbolcular, maç sonu rutinini yine yaptı. Oyuncular bitiş düdüğüyle kendileri lehine tezahüratta bulunan futbolseverlere gidip, onlara alkışlarla karşılık verdi.