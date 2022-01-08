Trabzonspor'dan yeni bir rekor!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u tek golle mağlup eden Trabzonspor, bir rekoru da egale etti. İşte ayrıntılar...

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan yeni bir rekor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2022 13:08
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Bordo-mavililer, sahasında yeni bir rekoru da egale etti. Daha önce Şubat 2008-Şubat 2009 arasında 16 maçlık en iyi iç saha performansına imza atan bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle yine aynı rakama ulaştı. Trabzonspor bu süreçte 11 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

BİR TRABZONSPOR KLASİĞİ

Galibiyetlere alışan taraftarlar ve futbolcular, maç sonu rutinini yine yaptı. Oyuncular bitiş düdüğüyle kendileri lehine tezahüratta bulunan futbolseverlere gidip, onlara alkışlarla karşılık verdi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.