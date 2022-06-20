Trabzonspor'dan Trezeguet harekatı: Menajeri İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Süper Lig'in son şampiyonu kadrosuna üst üste takviyeler yaptı. Bordo-mavililerin gündemine son gelen isim Trezeguet oldu.Bordo-mavililerin Aston Villa ile transferi için görüşmelere başladığı Trezeguet konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mısırlı futbolcunun temsilcisi bordo-mavililerle görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldi.Bordo-mavililerin 27 yaşındaki sol kanat için Aston Villa'ya yaptığı transfer teklifinin mali detayları da haberde yer aldı. Trabzonspor'un Trezeguet için Aston Villa'ya 3 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklif ettiği kaydedildi.Trabzonspor'un transfer teklifine karşın Aston Villa ve Trezeguet'in de beklentileri belli oldu. Premier Lig ekibinin Mısırlı oyuncu için 4 milyon euroluk teklifi kabul edebileceği öğrenildi. Öte yandan Trezeguet'in de Trabzonspor'dan yıllık 2 milyon 500 bin euro talep ettiği kaydedildi. Trabzonspor ile Aston Villa arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.