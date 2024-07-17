Trabzonspor'dan sağ bek hamlesi

Trabzonspor, Thomas Meunier'in takımdan ayrılmasının ardından sağ bek transferi için harekete geçti.
Bordo-mavili takım, Boavista forması giyen sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro için kulübüyle ilk resmi temasa geçti.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Malheiro'nun Portekiz ekibi ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Boavista'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Malheiro, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Bordo-mavili takım, Boavista forması giyen sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro için kulübüyle ilk resmi temasa geçti.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Malheiro'nun Portekiz ekibi ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Boavista'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Malheiro, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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