Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!

Trabzonspor, Başakşehir karşısında penaltı beklediği pozisyon için devre arasında tepkide bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!
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28 Şubat 2024 18:31
Son güncelleme 28 Şubat 2024 18:34
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında sol kanattan Umut Güneş'in ortasında Paul Onuachu, ceza sahasında yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

Trabzonspor, bu pozisyon için devre arasında bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Onuachu'nun göğsüne atılan tekme sonrası oyun köşe vuruşuyla devam etti..." denildi.

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