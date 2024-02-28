Trabzonspor'dan paylaşım: ''Endişeliyiz''

Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan paylaşım: ''Endişeliyiz''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2024 15:57
Son güncelleme 28 Şubat 2024 15:59
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, maç öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

''Endişeliyiz'' başlığıyla atılan paylaşımda, ''Takımımızın bu sezon ki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!'' ifadeleri kullanıldı. 

Bu paylaşım, Trabzonsporlu taraftarlar arasında büyük destekle karşılandı.   

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery