Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor, orta saha hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.



Bordo-mavililer, Roma'da forma giyen Arjantinli tecrübeli futbolcu Leandro Paredes'i transfer listesine aldı ve bu doğrultuda ilk adımları attı.



İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan habere göre bordo-mavililer, Roma forması giyen Arjantinli yıldız Leandro Paredes'in transferi için girişimlere başladı.



Kariyerinde Paris Saint-Germain, Juventus ve Zenit gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Trabzonspor'un yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi.



GALATASARAY DEVRE DIŞI KALDI



Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes'e şu anda en ciddi talibin Trabzonspor olduğu belirtiliyor.



Bordo-mavili yönetim ile Arjantinli yıldız arasında temasların yoğunlaştığı ifade ediliyor.



PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO



2023 yazında Paris Saint-Germain'den Roma'ya 5.65 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro seviyesinde.



PERFORMANSI



Bu sezon Roma formasıyla 32 resmi maça çıkan Paredes, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



