Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor, orta saha hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavililer, Roma'da forma giyen Arjantinli tecrübeli futbolcu Leandro Paredes'i transfer listesine aldı ve bu doğrultuda ilk adımları attı.
İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan habere göre bordo-mavililer, Roma forması giyen Arjantinli yıldız Leandro Paredes'in transferi için girişimlere başladı.
Kariyerinde Paris Saint-Germain, Juventus ve Zenit gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Trabzonspor'un yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
GALATASARAY DEVRE DIŞI KALDI
Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes'e şu anda en ciddi talibin Trabzonspor olduğu belirtiliyor.
Bordo-mavili yönetim ile Arjantinli yıldız arasında temasların yoğunlaştığı ifade ediliyor.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
2023 yazında Paris Saint-Germain'den Roma'ya 5.65 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro seviyesinde.
PERFORMANSI
Bu sezon Roma formasıyla 32 resmi maça çıkan Paredes, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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