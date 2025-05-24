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Trabzonspor'dan Paredes atağı!

Trabzonspor, Roma'nın Arjantinli yıldızı Leandro Paredes'i transfer listesine aldı; 3 milyon Euro'luk teklif için girişimler başladı.

calendar 24 Mayıs 2025 16:21
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Paredes atağı!
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor, orta saha hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. 

Bordo-mavililer, Roma'da forma giyen Arjantinli tecrübeli futbolcu Leandro Paredes'i transfer listesine aldı ve bu doğrultuda ilk adımları attı.

İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan habere göre bordo-mavililer, Roma forması giyen Arjantinli yıldız Leandro Paredes'in transferi için girişimlere başladı. 

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Juventus ve Zenit gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Trabzonspor'un yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

GALATASARAY DEVRE DIŞI KALDI

Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes'e şu anda en ciddi talibin Trabzonspor olduğu belirtiliyor.

Bordo-mavili yönetim ile Arjantinli yıldız arasında temasların yoğunlaştığı ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

2023 yazında Paris Saint-Germain'den Roma'ya 5.65 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro seviyesinde.

PERFORMANSI

Bu sezon Roma formasıyla 32 resmi maça çıkan Paredes, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


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