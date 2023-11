Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 3-2 kazandı ve 26 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanındaki ilk galibiyetini almış oldu.Konuk ekip Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Paul Onuachu, 46. dakikada Berat Özdemir ve 47. dakikada Nicolas Pepe kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 61 ve 90. dakikalarda 2 ayrı penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 78. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.Bu sonuçla bir ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe 30 puanda kalırken, Trabzonspor 19 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Trabzonspor evinde Konyaspor'u ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor karşısında sakatlanan Fred ve Becao'nun yerine Oosterwolde ve Zajc'ı ilk 11'de sahaya sürdü.Trabzonspor karşısına Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko 11'iyle çıkan Kartal, Pendikspor karşısında da Fred ve Becao'nun sakatlanmasının ardından ikinci yarıda aynı 11'le takımını oynatmıştı. Pendikspor müsabakasında 9. dakikada Fred'in yerine dahil olan Zajc ile Becao'nun yerine 46. dakikada oyuna giren Oosterwolde, Trabzonspor karşısında da sahaya çıkan isimler oldu.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasına göre 2 değişiklik yaptı.Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de Fountas ve Trezeguet'yi oynatan Avcı, Fenerbahçe karşısında ise Onuachu ve Pepe'yi ilk 11'e dahil ederken, Fountas ve Trezeguet müsabakaya yedek soyundu.Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcusu Emre Mor, 18 maç sonra kadroya dahil oldu.Sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı ilk resmi maçı olan Zimbru karşılaşmasında 11 dakika sahada kalıp sakatlanarak oyundan çıkan Emre Mor, ligde ve Avrupa'da oynanan 18 maçta takımını yalnız bıraktı. Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlığını atlatan Emre Mor'u Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil etti.Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor karşısında takımlarını yalnız bıraktı.Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, savunmada Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in yokluğunda kadroya 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i ve 18 yaşındaki Muhammet İmre'yi dahil etti.Geçtiğimiz hafta oynanan Pendikspor karşılaşmasının kadrosunda yer alan Yusuf Akçiçek, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Spartak Trnava ve Ludogorets maçlarında da kadrodaydı.18 yaşındaki Muhammet İmre ise ilk kez bir Süper Lig mücadelesinde kadroya dahil edildi. İmre, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son oynanan Ludogorets karşılaşmasında da kadrodaydı.Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçı öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.29 Ekim tarihinde Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösterisini ilk iç saha maçında gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'nın görsellerinin yanı sıra üzerinde "İlk Dünya Savaşı'nda 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli'ndeki 6. Tümen 16. Alay ağır makineli tüfek bölüğünde idiler." yazılı pankart da tribünde yükseldi.Fenerbahçe tribünleri "Cumhuriyet'in Feneri Aydınlatıyor Bizleri" pankartını da kale arkasında açtı.Maçın 2. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Korner sonrası oluşan karambolde Oosterwolde'nin altıpastan vuruşu Denswil'den geri döndü.Maçın 3. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can'ın vuruşu direği hemen dibinden auta gitti.Karşılaşmanın 10. dakikasında Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sol kanattan Visca'nın arka direğe yaptığı ortaya Onuachu kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.Maçın 25. dakikasında hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı vakit geçirdiği gerekçesiyle uyardı.Maçın 41. dakikasında Paul Onuachu köşe vuruşunda kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi ancak gol öncesi faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal oldu.45+2'de sol çaprazdan ceza alanına giren Sebastian Szymanski yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi. Zorbay Küçük, önce VAR'ı bekledi, ardından kornerin kullanılmasını istedi.İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor Berat Özdemir'in yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruş ile 46. dakikada 2-0 öne geçtiMaçın 47. dakikasında hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda kale ağzında topla buluşan Pepe farkı 3'e yükseltti.Fenerbahçe, maçın 61. dakikasında Dusan Tadic'in penaltıdan bulduğu gol ile farkı 2'ye indirdi.Maçın 68. dakikasında Fenerbahçe'de Dzeko ve Szymanski ceza sahası içinde yerde kaldı. Zorbay Küçük, Szymanski'nin Baniya'ya faul yaptığını belirterek Trabzonspor lehine faul kararı verdi.Fenerbahçe'de Samet Akaydin, maç içindeki hataları sebebiyle tribün tarafından tepki gördü. Maçın 74. dakikasında oyundan alınan Samet, direkt olarak soyunma odasına gitti.Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, maçın 78. dakikasında Trezeguet'e yaptığı müdahalenin ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.Fenerbahçe 88. dakikada Dusan Tadic ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Direkten dönen topa müdahale eden Mendy'nin ceza alanına erken girdiği için penaltı tekrarlandı.Tekrar atılan penaltı sonrası Dusan Tadic bu kez topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.Trabzonspor maçın 90+5. dakikasında Enis Destan ile durumu 4-2'ye getirdi ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyon öncesi Trezeguet'in faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanattan Osayi'nin ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.43. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Zajc'ın gelişine sert şutunda yere de çarpan top az farkla yandan auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.70. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tadic ile duvar pası yapan Ferdi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Uğurcan sağına uzanıp kornere çeldi.76. dakikada Trabzonspor ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can'ın yerden şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.Karşılaşmayı Trabzonspor 3-2 kazandı.ÜlkerZorbay Küçük, Erdem Bayık, Furkan ÜrünLivakovic, Osayi, Samet Akaydin (Dk.73 Batshuayi), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc (Dk. 74 Crespo), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Emre Mor), Szymanski, Tadic, Dzeko (Dk. 80 Mert Müldür)Uğurcan Çakır, Denswil, Baniya, Eren Elmalı (Dk. 80 Larsen), Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Mendy, Abdülkadir Ömür (Dk. 62 Bakasetas), Pepe (Dk. 62 Trezeguet), Visca (Dk. 80 Fountas), Onuachu (Dk. 73 Enis Destan)Dk. 10 Onuachu, Dk. 46 Berat Özdemir, Dk. 47 Pepe (Trabzonspor), Dk. 61 (Penaltıdan) ve Dk. 90 (Penaltıdan) Tadic (Fenerbahçe)Dk. 78 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)Dk. 32 Samet Akaydin, 45+3 İrfan Can Eğribayat (Yedek kulübesinde), Dk. 81 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90+2 Osayi (Fenerbahçe), Dk. 52 Eren Elmalı, Dk. 78 Visca, Dk. 81 Bakasetas, Dk. 90+8 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)