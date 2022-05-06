Trabzonspor'dan flaş paylaşım

Trabzonspor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan flaş paylaşım
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06 Mayıs 2022 17:23
Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bordo-mavililerin yaptığı paylaşımın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından hemen sonra yapılması dikkat çekti.

Trabzonspor'un bu paylaşımında, takımdaki tüm futbolcularının adının yer aldığı görüldü.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı




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