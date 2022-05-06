Trabzonspor'dan flaş paylaşım

Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bordo-mavililerin yaptığı paylaşımın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından hemen sonra yapılması dikkat çekti.
Trabzonspor'un bu paylaşımında, takımdaki tüm futbolcularının adının yer aldığı görüldü.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı
Bordo-mavililerin yaptığı paylaşımın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından hemen sonra yapılması dikkat çekti.
Trabzonspor'un bu paylaşımında, takımdaki tüm futbolcularının adının yer aldığı görüldü.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı
HMSKDRKHNMRTCMCRNLSKPLNTRNDSNPCHCZABDŞKVRZLDJNNYTHAUGRCNVŞÇTHATPSPSERCGRVNHDSTNNWKMARDDNSWLHSYNKSSIYNSPRSSRKNBKSTSBRTGDKLKRMYSFKTABTHNKYBSVTR
— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 6, 2022
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ