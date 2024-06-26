Trabzonspor'dan dev hamle: Fabian Schar

Samuel Gigot'dan istediğini alamayan Trabzonspor, stoper transferi için Fabian Schar ismine yöneldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan dev hamle: Fabian Schar
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26 Haziran 2024 12:27
Transfer dönemine hızlı başlayan Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Özellikle stoper transferi konusuna yoğunlaşan bordo mavili yönetim Fransız oyuncu Samuel Gigot'da yüksek maliyet engeline takılırken alternatif oyuncular için de temaslarına başladı.

Trabzonspor'un stoper transferi için listesinde üst sıralarda yer alan bir başka oyuncunun ise Newcastle United forması giyen İsviçreli savunmacı Fabian Schar olduğu ortaya çıktı.

Hatta kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki tecrübeli stoper oyuncusuyla temasa bile geçildi. Ancak şu anda İsviçre Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden Schar için Trabzonspor turnuvanın bitmesini beklemek zorunda kalabilir.

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Fabian Schar geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla toplam 40 maçta forma giydi.



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