Trabzonspor'dan Bursaspor'un gençlerine hücum!

Trabzonspor, Bursaspor'un 3 genç yıldızı için yeniden nabız yoklaması yapacak. Burak Kapacak (21), Emirhan Aydoğan (24) ve Batuhan Kör'ü (20) çok beğenen Abdullah Avcı, bu isimlerden en az birini kadroda görmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Bursaspor'un gençlerine hücum!
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05 Temmuz 2021 13:22
İç piyasada potansiyelli oyuncu konusunda daralma yaşanırken, az sayıdaki yıldız adaylarına pek çok kulübün ilgisi var.

Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray 'a kaptıran Trabzonspor, Enis Destan için de Altınordu'nun taleplerini çok yüksek buldu. Nitekim genç forvet ile Belçika'dan Brugge anlaşma aşamasına geldi. Konuşulan rakam 2.8 milyon Euro... Bu iki isimle ilgili hedefine ulaşamayan Trabzonspor, Bursaspor 'daki oyuncuları ise kaçırmak istemiyor.

Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör ile yakından ilgilenen Bordo-Mavililer, daha önce Bursa'nın kapısını çalmıştı. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda yeniden nabız yoklaması yapacak.

Forvet, kanat, orta saha...

Burak her iki kanatta görev yaparken, Trabzon doğumlu olan 20 yaşındaki Batuhan Kör forvette oynuyor. Emirhan ise geçen sezon 1.Lig'de en dikkat çeken orta saha oyuncularından biriydi. Trabzonspor, bu üç oyuncudan en az birini kadrosuna katmak amacında. Para artı takasta futbolcu gibi teklifler masaya konulacak.


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