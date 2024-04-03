Trabzonspor'dan Ali Koç'a cevap!

Trabzonspor, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Ali Koç'un sözlerine cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan Ali Koç'a cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2024 18:16
Trabzonspor, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine cevap verdi.

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet içinde cumhuriyet kuran namerttir!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Trabzonspor maçında yaşananlar için, "Hem bu maçta hem de daha evvel bu şehirde oynanan maçlarda yaşananlar ve verilen/verilmeyen cezalar bize gösteriyor ki sanki orası özerk bir bölge. Özerk bir cumhuriyet." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor'un paylaşımı şu şekilde;

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery