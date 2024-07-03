Trabzonspor'dan 6 futbolcusuna 'Kulüp bul' talimatı!

Trabzonspor, sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında Macaristan'ın Szeged kentinde çalışmalarını sürdürüyor. Kamp kadrosunda yer almayan 6 isim için karar verildi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan 6 futbolcusuna 'Kulüp bul' talimatı!
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03 Temmuz 2024 17:50
Trabzonspor'da 6 yabancı oyuncu, kamp kadrosunda bulunmuyor.

Bordo-mavili takımda Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Maxi Gomez, Montasser Lahtimi, Joaquin Fernandez ve Ognjen Bakic, Macaristan'a getirilmedi.

AA'nın haberine göre bu oyuncuların kulüp bulması istenirken geçen sezon İspanya'nın Cadiz takımında kiralık olarak forma giyen Maxi Gomez'in de Trabzon'a geleceği öğrenildi.

Santrfor eksikliği

Trabzonspor, 35 kişilik kamp kadrosunda izinli olan milli futbolcuların haricinde 31 oyuncuyla çalışmalarını sürdürürken santrfor sıkıntısı çekiyor.

Bordo-mavililerde Paul Onuachu'nun takımdan ayrılması, Gomez'in yeni dönemde düşünülmemesi, Denis Draguş ve Poyraz Efe Yıldırım'ın da milli takımlarda olması nedeniyle santrfor olarak kampta sadece Enis Destan ve Umut Bozok bulunuyor.

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