Trabzonspor'dan 3 transfer daha!

Ara transferin hızlı takımı Trabzonspor, 3 ismi daha kadrosuna kattı.



Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş için Bursaspor ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.



Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:



"Bursaspor Kulübü'nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü'ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır."



Karadeniz temsilcisi ara transfer döneminde daha önce; Jean Evrard Kouassi, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Tymoteusz Puchacz ve Enis Destan'ı kadrosuna katmıştı.





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