Trabzonspor'da yüzler gülüyor!

Trabzonspor'un başında teknik direktor olarak ilk sınavını Başakşehir karşısında veren ve 3-0'lık net bir galibiyet alan Fatih Tekke, tum camiaya umut aşıladı.



Henüz oyun olarak beklentiler karşılanmasa da hem farklı galibiyet hem de deplasmandaki 12 maçlık hasreti bitmesi yüzleri güldürdü, moralleri yerine getirdi. Göreve geldiği günden beri en buyuk ihtiyaçlarının sonuç olduğunu dile getiren Fatih Tekke, zamanla oyunlarının gelişeceğini vurguluyor.



OYUN DA GELİŞECEK



İlk deplasman galibiyetini alarak moral bulan Trabzonspor'da teknik heyet zaman içerisinde oyun anlamında da gelişeceklerine inanıyor. Taşların yerine oturması ve takımın sisteme adapte olmasıyla pozitif futbolun da sahaya yansıyacağı net bir şekilde gözlendi. Oyun anlamında gelişebilmek için de milli aranın onemli bir fırsat olarak değerlendirildiği ve takımla daha fazla antrenman yapma şansının geleceği ifade edildi.



TEK YUMRUK OLALIM



Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçı kazanan Fatih Tekke, "Allah lutfetti" diye yorumlasa da futbolun Trabzonspor'un oyununa yakışmadığını kabul etti. 3 gunde bir şeylerin değişemeyeceğini aktaran Tekke, şoyle konuştu: "Maça çıkmadan oyuncularıma 'hayattan keyif alın ve oynadığınız oyundan keyif alın' dedim. Kavga edelim beraber. Bu toprakların en onemli özelliği budur. Kavga edenden kastım da bir yumruk olabilmek için birlik olmanız gerekiyor."



ÖZKAN SÜMER'DEN ÖRNEK



Fatih Tekke'nin Başakşehir galibiyeti sonrası basın toplantısında soyledikleri de dikkat çekti. Tekke, "Kendimize ait olan bazı oyun felsefeleri var. Benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi on alan baskısı. Bu oyuncuların isteği ve arzusuyla olacak. Bir netlik olacak. Özkan Sümer'in soylediği gibi 'Her şey belirgin olmalı.' Bu belirginliği topa sahip olarak yapabiliriz. Ritim bulmamız lazım. Ritim icin çok tekrar gerekiyor" diye vurguladı.



EN KÖTÜ SERİ BİTTİ



Bordo-mavililer 12 maç süren deplasman galibiyet hasretini yeni hocası Fatih Tekke ile sona erdirdi. 2024-25 sezonunun geride kalan 12 deplasmanında galibiyeti bulunmayan Trabzonspor, Başakşehir maçında bu şanssızlığını kırdı. Başakşehir deplasmanı öncesi 12 dış saha maçında 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 5 puan alabilen Fırtına, en kötü serisini bitirdi. Trabzonspor, 1985'ten (14 maç) bu yana en uzun seriyi yaşamıştı.



EVLATLARINIZA GÜVENİN



Jurgen Klopp'un Liverpool donemini ve başarılarını anımsatan Fatih Tekke, "Klopp, 'Bana 4 yıl verin' demişti. Ben şimdi buradan bana 4 ay verin desem, ne dersiniz? Oyunla kimse ilgilenmiyor. Zamana ihtiyaç var. Fatih Tekke bile isteye bu camiaya zarar vermek istemez. Bunu biliyorlar. Kendi evlatlarınıza güvenin" gorüşünü dile getirdi.



İLK MAÇTA KAZANDI



Trabzonspor'da Şenol Güneş'in ardından goreve gelen Fatih Tekke ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı. 47 yaşındaki teknik adam, Başakşehir karşısında 3-0'lık sonuçla kazandı. Fatih Tekke böylece Abdullah Avcı'dan (Kasım 2020) beri takımın başında çıktığı ilk Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.



COŞKULU KARŞILAMA



Trabzonspor'un Başakşehir'i deplasmanda mağlup etmesi taraftarları sevince boğdu. Bu sezon ilk deplasman galibiyetinin alınması sonrası taraftarlar soluğu havaalanında aldı. Taraftarlar gece saatlerinde Trabzon'a gelen bordo-mavili kafileyi havaalanında coşkuyla karşıladı. Ozellikle Teknik Direktor Fatih Tekke'ye yoğun tezahuratlarda bulunan taraftarlar "Arkanda sıra dağlar gibi duracağız" sloganları attı.



EKSİKLER DÖNECEK



Karadeniz devinde sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Stefan Savic'in milli arada çalışmalara başlaması bekleniyor. Bordo-mavililer, milli takımlarda bulunan Uğurcan Çakır, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin, Batagov, Cham, Banza ve Draguş'tan yoksun olarak çalışmalarını sürdürecek.



