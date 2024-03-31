Gelecek sezon yeniden zirve mücadelesi vermek için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, listeye yeni bir isim ekledi.
Bordo-mavililer, Adana Demirspor forması giyen deneyimli futbolcu Emre Akbaba ile ilgileniyor.
Adana Demirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki futbolcunun kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Bu sezon Adana Demirspor'da 36 maçta süre bulan Emre Akbaba, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.
Bordo-mavililer, Adana Demirspor forması giyen deneyimli futbolcu Emre Akbaba ile ilgileniyor.
Adana Demirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki futbolcunun kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Bu sezon Adana Demirspor'da 36 maçta süre bulan Emre Akbaba, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.