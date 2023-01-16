Trabzonspor'da Visca donuyor, planlar değişiyor

Trabzonspor'da sakatlığı uzun sürecek olan Visca'nın sözleşmesinin dondurulması bordo mavililerin elini rahatlatacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Visca donuyor, planlar değişiyor
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16 Ocak 2023 11:06
Karagümrük maçında köprücük kemiği kırılan ve sahalara dönüşünün mart ayını bulacağı belirtilen Visca'nın sözleşmesinin dondurulması Trabzonspor'un elini rahatlatacak.

Brezilyalı sağ bek Peres'in oynamaya devam etmesi için artık takımdan kimsenin gitmesi gerekmeyecek.

Oyuncunun lisansı aktif edilirken, ara dönemde takımdan gideceği seslendirilen Larsen'in de kalma ihtimali arttı.

Danimarkalı oyuncunun iki kanatta da oynaması, teknik heyetin elini güçlendirecek. 

 
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