Trabzonspor'da Visca donuyor, planlar değişiyor

Karagümrük maçında köprücük kemiği kırılan ve sahalara dönüşünün mart ayını bulacağı belirtilen Visca'nın sözleşmesinin dondurulması Trabzonspor'un elini rahatlatacak.Brezilyalı sağ bek Peres'in oynamaya devam etmesi için artık takımdan kimsenin gitmesi gerekmeyecek.Oyuncunun lisansı aktif edilirken, ara dönemde takımdan gideceği seslendirilen Larsen'in de kalma ihtimali arttı.Danimarkalı oyuncunun iki kanatta da oynaması, teknik heyetin elini güçlendirecek.