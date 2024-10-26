Trabzonspor'da Visca, 100. golün peşinde

Edin Visca, Göztepe deplasmanında gol atarsa Süper Lig'de 100'ler kulübüne girecek. 383 maçta 99 gol atan Bosnalı yıldız, 100. golüyle "dalya" demek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Visca, 100. golün peşinde
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26 Ekim 2024 10:10

Başakşehir maçında uzatmalarda galibiyeti getiren golü atan Edin Visca, Göztepe deplasmanında da Trabzonspor'un en büyük hücum kozlarından biri... 34 yaşındaki Bosnalı yıldız, İzmir'de de fileleri havalandırırsa Süper Lig'de 100'ler kulübüne girecek.

Türkiye kariyerinde toplam 383 Süper Lig karşılaşmasına çıkan ve 99 golü bulunan Visca, bunların 14'ünü 73 maçta Trabzonspor'da kaydetti. Visca bu akşam 'dalya' demek istiyor.

 

 

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