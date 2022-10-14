Trabzonspor'da Trezeguet'ye 5 dakika yetti

Trabzonspor'un Monaco'yu mağlup ettiği maçta Mahmoud Trezeguet, performansıyla alkış aldı.
Hafif sakatlığı nedeniyle maç öncesindeki son idmana çıkmayan Trezeguet, 11'de riske edilmedi. Mısırlı yıldız, 64'te oyuna girerken, 5 dakika sonra golünü attı.
Bakasetas'ın savunma arkasına gönderdiği topta çok iyi koşu yapan Trezeguet, rakibinden sıyrıldıktan sonra plaseyle kaleciyi avladı.
Hafif sakatlığı nedeniyle maç öncesindeki son idmana çıkmayan Trezeguet, 11'de riske edilmedi. Mısırlı yıldız, 64'te oyuna girerken, 5 dakika sonra golünü attı.
Bakasetas'ın savunma arkasına gönderdiği topta çok iyi koşu yapan Trezeguet, rakibinden sıyrıldıktan sonra plaseyle kaleciyi avladı.