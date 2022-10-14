Trabzonspor'da Trezeguet'ye 5 dakika yetti

Trabzonspor'un sahasında Monaco'yu tarihi bir skorla yendiği Avrupa Ligi maçında sonradan oyuna dahil olan Trezeguet, performansıyla alkış aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Trezeguet'ye 5 dakika yetti
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14 Ekim 2022 09:22
Trabzonspor'un Monaco'yu mağlup ettiği maçta Mahmoud Trezeguet, performansıyla alkış aldı.

Hafif sakatlığı nedeniyle maç öncesindeki son idmana çıkmayan Trezeguet, 11'de riske edilmedi. Mısırlı yıldız, 64'te oyuna girerken, 5 dakika sonra golünü attı.

Bakasetas'ın savunma arkasına gönderdiği topta çok iyi koşu yapan Trezeguet, rakibinden sıyrıldıktan sonra plaseyle kaleciyi avladı. 

 
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