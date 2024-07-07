Trabzonspor'da Thomas Meunier bekleniyor

Trabzonspor'da milli futbolcuların da takıma katılma tarihleri belli olmaya başladı. Belçikalı oyuncu Thomas Meunier'in izninin sona ermesinin ardından Trabzon'da takıma katılacağı belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Thomas Meunier bekleniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2024 15:42
Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında sabah ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier, Poyraz Efe Yıldırım, sakatlığı süren Hüseyin Türkmen ile Abdurrahman Bayram'ın yanı sıra tedbir amaçlı Göktan Gürpüz, Fountas ve kaleci Onuralp Çevikkan katılmadı.

MEUNIER BEKLENİYOR

Trabzonspor'da milli futbolcuların da takıma katılma tarihleri belli olmaya başladı.

Belçikalı oyuncu Thomas Meunier'in izninin sona ermesinin ardından Trabzon'da takıma katılacağı belirtildi.

Rumen futbolcu Denis Draguş'un ise 12 Temmuz'da takımın Macaristan kampına katılacağı aktarıldı.

SICAK HAVA ETKİLİYOR

Trabzonspor'un kampında ilk günlerde serin ve yağışlı havada antrenman yapılırken sıcaklıklar iyice arttı.

Szeged'de sıcaklıklar 37 dereceye kadar yükselirken sıcak hava oyuncuları zorladı. Oyuncular, antrenmanda bol bol su içerek serinlemeye çalıştı.

Trabzonspor, bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery