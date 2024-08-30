UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında, St. Gallen'e penaltılarda yenilen ve Konferans Ligi'ne veda eden Trabzonspor'da, penaltıyı kaçıran Stefan Savic, büyük üzüntü yaşadı...





120 dakika boyunca savunmada iyi bir performans sergileyen ve kritik müdahalelerde bulunan Stefan Savic, penaltı atışlarında ise 5. vuruşu yapmak için topun başına geçti.



TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ



Tecrübeli oyuncu, beyaz noktadan yaptığı vuruşta üst direğe takıldı. St. Gallen'in 5. penaltıyı atması sonrası Trabzonspor Avrupa arenasına veda etti. Savic, kaçan penaltı sonrası büyük üzüntü yaşarken, takım arkadaşları Karadağlı futbolcuyu teselli etmeye çalıştı.



