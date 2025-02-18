Trabzonspor'da sözleşme fesih: Denswil

Trabzonspor, kadro dışı durumda bulunan Stefano Denswil'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sözleşme fesih: Denswil
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18 Şubat 2025 21:07
Son güncelleme 18 Şubat 2025 21:09
Trabzonspor, kadro dışı durumda bulunan Stefano Denswil'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Wilfred Denswil arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayan Stefano Denswil, bordo-mavililerde 103 maçta 4 gol 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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