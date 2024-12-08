Trabzonspor'da son dakika kabusu!

Trabzonspor, bu sezon son dakikalarda yediği gollerle 7 puan kaybetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da son dakika kabusu!
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08 Aralık 2024 11:49
Bu sezon oldukça sıkıntılı bir dönemde geçen Trabzonspor'da yenilen son dakika golleri de adeta kabus oldu.

Kasımpaşa karşısında geriye düşen ancak iki dakika içinde skoru lehine çevirmeyi başaran bordo-mavililer, buna rağmen uzatma anlarında savunmadaki yerleşim hatasının cezasını 2-2'lik beraberlikle ödedi. 90+'larda hüsran yaşayan Şenol Güneş'in ekibi, kalesinde 3 gol görürken bedeli 7 puanın yitirilmesiyle sonuçlandı.

POZİSYON VAR AMA GOL YOK

Göztepe (2-1) sınavında 90+2'de David Tijanic'i durduramayan Karadeniz ekibi, ardından oynadığı Fenerbahçe (2-3) maçında 90+12'de Sofyan Ambarat'a teslim oldu. Son olarak ise Kasımpaşa'dan Da Costa, 90+1'de darbeyi vurdu.

Bu arada Trabzonspor, Kasımpaşa maçını 3.39'luk yüksek bir gol beklentisi ve ceza sahası içinde 37 kez topla buluşma ile tamamlamasına rağmen sadece iki gol atabildi. Yakalanan fırsatları cömertçe harcayan bordo-mavili futbolcular, galibiyeti kaçırdı.

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