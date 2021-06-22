Trabzonspor'da sıra geldi gençlere!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi ilk etapta takımın iskeletini kurmak adına yerli oyuncuları da 30 yaş ve üzeri seçti.



Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile görüşen Abdullah Avcı, ilk transfer hamlesinin sonrasında, "Genç ve gelecek vadeden isimler" alınması konusunda fikir birliğine vardı.



Ancak yerli oyuncuların maliyetlerinin artması nedeniyle yeni bir liste hazırlanmasına karar verildi.



Şu an tecrübeli teknik adam, yardımcı antrenörler ve futbolcu izleme komitesi; gurbetçi ve genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir liste hazırladı.



